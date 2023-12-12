إنشاد ديني في محيط لجان انتخابات الرئاسة بالقليوبية.. «تواشيح وابتهالات»

شارك أعضاء فريق الإنشاد الديني في قرية العمار الكبرى بمركز طوخ، في محافظة القليوبية، في اليوم الثاني لانتخابات الرئاسة 2024، حيث حضروا بالزي التقليدي بالجلباب والأوشحة في محيط لجنتي التصويت الرئيسيتين بالقرية لترديد وغناء التواشيح والابتهالات الدينية وتنظيم مسيرات إنشاد لدعوة الناخبين للنزول إلى الانتخابات والمشاركة من أجل مصر.

إعلاء قيمة الوطن ودعوة للمشاركة

وأكد أعضاء الفريق من الشباب والفتيات في تصريحات لـ«الوطن» أنهم لم يجدوا طريقة للمشاركة وخاصة أنهم لم يصلوا إلى سن التصويت سوى التواجد وسط الحشود أمام لجان القرية وغناء الابتهالات والذكر والأشعار الوطنية التي تحث على إعلاء قيمة الوطن وتدعو للمشاركة.

ميلاد حقيقي وإعلان رسمي

وأوضح الحاج صبري طه من أهالي العمار الكبري مؤسس الفريق والراعي الرسمي له، أن الفريق يتكون من طلاب عدد من مدارس القرية ومعاهد العمار الأزهرية حيث جري تقديم فقرات دينية رائعة في أيام انتخابات الرئاسة، مشددًا على أنه جرى إنشاد أغاني مدح الرسول وأشعار وطنية للحث على المشاركة كمساهمة من الفريق.

وقال محمد حلمي شكر من أهالي القرية أن تواجد فريق الانشاد الديني بمحيط لجان العمار بالقليوبية كان له أثر طيب في نفوس الأهالي.

يذكر أن الإنتخابات داخل محافظة القليوبية تجري في اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة 2024 بواقع 365 مقراً انتخابياً و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم.