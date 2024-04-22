بشرى سارة.. سلسلة تراجعات تضرب أسعار الذهب والدولار في مصر خلال 48 ساعة

شهدت أسعار الذهب والدولار خلال 48 ساعة حالة من التراجع الكبير، في أعقاب أنباء عن تسلم مصر الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي، التي بلغت نحو 820 مليون دولار، كما سجلت أسعار المعدن الأصفر عالميًا انخفاضًا في ظل تراجع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية، بعد أن انحسرت المخاوف المتعلقة بتوسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

سعر صرف الدولار

وسجل سعر صرف الدولار تراجعًا نسبيًا في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، بلغ نحو32 قرشا، ليسجل سعر الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.45 جنيه للبيع.

أسعار الذهب والدولار في مصر

ترصد لكم «الوطن» في السطور التالية تفاصيل أسعار الذهب والدولار في محلات الصاغة والبنوك المصرية، وفقا لآخر تحديث لشاشات عرض المواقع الخاصة بهم.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل الدولار فى البنك الأهلي المصري إلى 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي إلى 48.32 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع

أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب خلال 24 ساعة الماضية 3 ترجعات متتالية لينخفض الجرام نحو 100 جنيه.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3628 جنيهًا.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2721 جنيهًا.

- سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2122 جنيهًا.

- سجل الجنيه الذهب نحو 25 ألفًا و400 جنيه.