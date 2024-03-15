طريقة عمل الجبنة الشيدر في البيت.. زي الجاهزة وبأقل التكاليف

الجبنة الشيدر من أكثر أنواع الجبن المفضلة للعديد من الأشخاص، فهي تتميز بالكثير من العناصر الغذائية المهمة والدهون المشبعة، وعلى الرغم من أنه لا يُنصح بتناول كميات كبيرة منها خلال اليوم، إلا أنها تمتع بالعديد من العناصر الصحية اللازمة للجسم، وفقاً لما ذكره موقع «Web Md».

تسعى العديد من ربات البيوت لمعرفة طريقة عمل الجبنة الشيدر في المنزل بأقل التكاليف مثل الجاهزة، وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي الطريقة خلال برنامجها المُذاع على شاشة «سي بي سي» سفرة، خلال 40 دقيقة فقط.

مكونات عمل الجبنة الشيدر في البيت

- كوب من حليب البودرة.

4 مكعبات جبنة مثلثات.

- كوب زيت.

- معلقة ملح صغيرة.

- 2 صفار بيض.

- 1 بياض البيض.

طريقة التحضير

- نضع جميع المكونات في الخلاط وتضرب جيداً.

- نقوم بسكب الجبنة في وعاء مدهون بالزيت.

- نضيف الماء في وعاء كبير ونتركه على النار حتى يسخن، ثم نضع فيه وعاء الجبنة، ونتركه بداخلها لمدة 30 دقيقة.

- نضع الجبن في الثلاجة، ونستخدمها عند الحاجة.

- تُقدم مع سلطة خضار وخُبز.

مكونات عمل التوست الأبيض

- معلقة كبيرة ذبدة.

- معلقة كبيرة سكر.

- معقلة كبيرة خميرة.

- معلقة كبيرة بيكنج باودر.

- 4 أكواب ونص دقيق.

معلقة ملح صغيرة.

- ملعقة كبيرة ونصف زبدة سائلة.

- كوب ونصف ماء دافئ.

طريقة التحضير

- نضع الخليط في وعاء متوسط السكر والماء الدافئ والخميرة ويقلب جيداً، ثم نتركه 15 دقيقة حتى يتخمر.

- نضع الملح والبيكنج بورد والدقيق في العجان الكهربائي، ونقلب الخليط جيداً، ثم نضيف الذبدة مع الاستمرار في التقليب.

- نضيف خليط الخمير إلى العجين، مع الاستمرار في التقليب، ثم نتركه جانباً حتى يختمر.

- نقطع العجين إلى أجزاء، ثم نضعه على ترابيزة المطبخ ونلفه ونكرر هذه العملية حتى يصبح جاهزاً، ثم نضعه في قالب الكيك.

- نفرد العجين جيداً داخل القالب، ثم نتركه يختمر لمدة ساعة.

- وبعد مرور ساعة، دهن وش القالب بالذبدة، ثم نضعه في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، ونتركه حتى ينضج.

- بعد خروج التوست من الفرن، نضع فوقه فوطه مبللة بالماء، ونتركها عليه لمدة ربع ساعة، ثم يُدهن بالزبدة ويقطع، ويكون وقتها جاهزاً للأكل.