عصام زكريا لـ «بين السطور»: «كنت بحوش عشان ادخل 4 أفلام يوميا بمهرجان القاهرة السينمائي»

كشف الكاتب الصحفي عصام زكريا، كواليس اختياره رئيسا لمهرجان القاهرة السينمائي، بعدما شارك في تغطيته لمدة 30 سنة.

وقال زكريا خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «أسكن بالقرب من إدارة المهرجان، واستدعاني الفنان حسين فهمي لإبلاغي بالقرار، وفي الطريق إليه كنت أفكر في كل ذكرياتي هناك».

وتابع مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «كنت بحوش عشان لما يجي المهرجان يبقى معايا فلوس أقدر أدخل 3 أو 4 أفلام في اليوم لأنها فرصة لم تكن لتعوض طوال العام، بسبب عدم وجود إنترنت ومنصات وغيرها من الوسائل المتاحة حاليا، وعندما بدأت في العمل الصحفي كان المهرجان أحد أهم الأنشطة التي أغطيها، لصحيفة روزاليوسف»