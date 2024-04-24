ما حكم إهداء ثواب الأعمال الصالحة للأحياء والأموات؟.. «الأزهر» يوضح

أجاب الأزهر الشريف عن سؤال ما حكم إهداء ثواب القربات المالية والبدنية من صيام وصلاة وصدقة وحج واستغفار للأحياء والأموات؟ موضحا أن جميع العبادات المالية يصل ثوابها إلى الميت، وكذلك بعض العبادات البدنية كالحج والدعاء والاستغفار.

حكم إهداء ثواب الصلاة

وتابع الأزهر، عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أنه لا يصح أن يصلي أحدٌ عن أحد فرضًا ولا نفلًا، ولكن إذا صلى وأهدى ثواب الصلاة إليه فجائز على الأصح، وقال الزيلعي في «تبيين الحقائق» تحت باب الحج عن الغير: الأصل في هذا الباب أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاةً كان أو صوما أو حجا أو قراءة قرآنٍ أو أذكار إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، ويصل ثواب ذلك إلى الميت وينتفع به.

وأشار إلى أن الحنابلة ذهبوا إلى جواز إهداء ثواب القربات للحي والميت، وقال البُهوتي الحنبلي رحمه الله: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها -كالنصف ونحوه- لمسلم حي أو ميت- جاز له ذلك، ونفعه لحصول الثواب له، كصلاة ودعاء واستغفار، وصدقة وعتق وأضحية، وأداء دَيْنٍ وصوم، وكذا قراءة وغيرها، وقال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه؛ ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر، ويقرأون، ويهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعا.

واعتبر بعضهم في حصول الثواب للمجعول له إذا نواه حال الفعل، أي القراءة أو الاستغفار ونحوه، أو نواه قبله. ويستحب إهداء ذلك، فيقول: (اللهم اجعل ثواب ذلك لفلان). وقال ابن تميم: والأَولى أن يسأل الأجر من الله تعالى، ثم يجعله له أي: للمُهدَى له، فيقول: (اللهم أثبني برحمتك على ذلك، واجعل ثوابه لفلان). وللمهدي ثواب الإهداء، وقال بعض العلماء: يثاب كل من المُهدي والمهدى إليه، وفضل الله واسع. «كشاف القناع عن متن الإقناع».

الإفتاء توضح حكم إهداء الصيام للأحياء

وفي ذات السياق، قالت دار الإفتاء إن المختار للفتوى أنه يجوز للمسلم إهداء ثواب الصيام للأحياء والأموات جميعًا، وسواءٌ حصل هذا الإهداء عند أداء هذه العبادة أو بعد تمامها، مع التنويه على أن الصائم إذا دعا الله تعالى أن يهب للميت مثل ثواب عمله الصالح؛ فإن ذلك يصل إليه باتفاق جميع الفقهاء؛ لأن الكريم إذا سُئِل أعطَى وإذا دُعِيَ أجاب.