عصام زكريا لـ«بين السطور»: فرويد اكتشف اللاوعي وقرأت له في «الإعدادية»

قال الكاتب الصحفي عصام زكريا، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه قرأ لسيجموند فرويد في المرحلة الإعدادية، مشيرًا إلى أنه تعرض للانتقادت ونالت أفكاره الكثير من التطوير، لكنه مازال مؤثرا.

وأضاف زكريا خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «فرويد اكتشف اللاوعي، فلا شيء يحدث بالصدفة، وتحت العقل الحاضر الواعي توجد منطقة اللاوعي، وهو الجزء المخفي من جبل الجليد الذي يحركنا».

وتابع مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «لا أحد في العالم يمكنه إنكار الكلام سواء المشتغلين بالدراما والأفلام والتربية وعلم النفس والاجتماع، فنحن نُخاطب عبر اللاوعي حتى يتم التأثير فينا ونشتري المنتجات، ولدينا مثل شعبي يقول الزن على الودان أمر من السحر، كما تأثرت بأدباء وفلاسفة أخرين غير فرويد ومازلت أتعلم واستفيد منهم جميعا».