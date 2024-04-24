عصام زكريا: «لا توجد منافسة في المهرجانات كلنا بنكمل بعض»

قال الكاتب الصحفي عصام زكريا، إنه وافق على تولي منصب مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي عرضها عليه الفنان حسين فهمي.

وأضاف زكريا خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «بين السطور»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «أنا ضد منطق المنافسة بين المهرجانات، ولا نتمنى الضرر لبعض، هذا تفكير خاطئ في مجال الثقافة، لأن الضرر يطال الجميع، وهذه سمعة البلد التي يجب الحفاظ عليها، فسمعة مهرجان القاهرة من سمعة مهرجان الجونة ومن سمعة مهرجان الإسكندرية».

وتابع الكاتب الصحفي الكبير: «مهرجان القاهرة ضمن 18 مهرجانا معترفا بها على مستوى العالم، كما أنه من أقدم مهرجانات السينما في العالم، وهو الأول من نوعه في المنطقة العربية، ولكن هذا لا يعني أن نقول إن هذا المهرجان هو الوحيد في المنطقة، فهناك مهرجانات كثيرة بالمنطقة، ونحن لسنا في تنافس ونتمنى أن تشهد كل مدن مصر والعالم العربي مهرجانات كبيرة.. كلنا بنكمل بعضنا».