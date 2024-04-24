رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

عدد أيام الإجازات الرسمية للموظفين خلال شهر مايو 2024 

كتب:

أحمد أبوضيف
01:47 ص | الأربعاء 24 أبريل 2024
جامعة القاهرة

جامعة القاهرة

كشفت مصادر حكومية عن عدد أيام الإجازات الرسمية بجانب الإجازات الاعتيادية «الجمعة والسبت» خلال شهر مايو المقبل، ويحصل عليها الموظف مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص خلال الشهر. 

إجازات شهر مايو 2024 

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن مجلس الوزراء قرر منح المواطنين خلال شهر مايو يوم 5 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بديلا عن يوم إجازة عيد العمال 1 مايو، يليه يوم الاثنين الموافق 6 مايو إجازة شم النسيم. 

وتابعت المصادر، أن المواطنين يحصلون أيضا على الإجازات الرسمية العادية خلال شهر مايو ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع والتي تقدر بـ9 أيام طوال الشهر، ليصبح عدد إجازات المواطنين 11 يوما خلال شهر مايو 2024. 

وتستعرض الوطن في النقاط التالية أيام العطلات وإلاجازات التي سيحصل عليها المواطنين العاملين في القطاع الخاص والحكومي خلال شهر مايو 2024:

- السبت والجمعة 3 و 4 مايو.

- الأحد والاثنين 5 - 6 مايو المقبل وهي إجازة مدفوعة الأجر. 

- الجمعة والسبت 10 و11 مايو.

- الجمعة والسبت 17 و18 مايو.

- الجمعة والسبت 24 و25 مايو.

الجمعة 31 مايو.

اقرأ المزيد:

مجلس الوزراء: التعاون مع البنك المركزي ساهم في توفير السيولة الدولارية

الجريدة الرسمية تنشر قراري مجلس الوزراء بشأن إجازة شم النسيم وعيد العمال

الحمصاني: مجلس الوزراء قرر وقف تخفيف الأحمال بالكنائس خلال الأيام المقبلة

المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف موعد انخفاض الأسعار في الأسواق

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للثقافة الرياضية
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.