عدد أيام الإجازات الرسمية للموظفين خلال شهر مايو 2024 

كشفت مصادر حكومية عن عدد أيام الإجازات الرسمية بجانب الإجازات الاعتيادية «الجمعة والسبت» خلال شهر مايو المقبل، ويحصل عليها الموظف مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص خلال الشهر.

إجازات شهر مايو 2024

وأوضحت المصادر لـ«الوطن» أن مجلس الوزراء قرر منح المواطنين خلال شهر مايو يوم 5 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بديلا عن يوم إجازة عيد العمال 1 مايو، يليه يوم الاثنين الموافق 6 مايو إجازة شم النسيم.

وتابعت المصادر، أن المواطنين يحصلون أيضا على الإجازات الرسمية العادية خلال شهر مايو ليومي الجمعة والسبت من كل أسبوع والتي تقدر بـ9 أيام طوال الشهر، ليصبح عدد إجازات المواطنين 11 يوما خلال شهر مايو 2024.

وتستعرض الوطن في النقاط التالية أيام العطلات وإلاجازات التي سيحصل عليها المواطنين العاملين في القطاع الخاص والحكومي خلال شهر مايو 2024:

- السبت والجمعة 3 و 4 مايو.

- الأحد والاثنين 5 - 6 مايو المقبل وهي إجازة مدفوعة الأجر.

- الجمعة والسبت 10 و11 مايو.

- الجمعة والسبت 17 و18 مايو.

- الجمعة والسبت 24 و25 مايو.

الجمعة 31 مايو.