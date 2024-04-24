«الأرصاد» تحذّر من أعلى درجة حرارة في «الربيع» اليوم: تجنبوا أشعة الشمس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ أجواء اليوم شديدة الحرارة على الأنحاء كافة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 41 درجة مئوية، وتصل إلى 43 على جنوب البلاد.

تجنبوا أشعة الشمس

وطالبت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، والإكثار من تناول السوائل الباردة والمياه في الفترة من 10 صباحا حتى 4 عصرا، موضحة أنّ اليوم الأربعاء هو ذروة الموجة شديدة الحرارة.

أعلى درجة حرارة فى فصل الربيع

وأضافت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ البلاد تسجل اليوم أعلى درجة حرارة، حيث تصل إلى 43 على بعض المدن والمحافظات، حيث تتعرض البلاد لتأثير كتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة، تتزامن مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مع تأثير هبوب رياح جنوبية غربية تزيد حرارة الجو وتستمر حتى ساعات المساء الأولى.

وأكدت الأرصاد، أنّ محافظات جنوب الصعيد ستظل تعاني من ارتفاع درجات الحرارة الشديد حتى منتصف الأسبوع المقبل، في حين يتراجع تأثير الكتل الصحراوية مساء الغد على محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة.