3 ظواهر مناخية تسبب ارتفاع الحرارة لمدة 3 أيام.. «الأرصاد» توضحها

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» الظواهر المناخية التي ستؤثر على البلاد بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

درجات الحرارة في فصل الربيع غير مستقرة

وأكدت غانم، أن الأسبوع الخامس من فصل الربيع تأتي المعدلات الحرارية فيه غير مستقرة، مشيرة إلى التباين بين الارتفاع الشديد والانخفاض أحيانا، ولن يكون هناك استقرار في المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة إلا مع بداية فصل الصيف.

3 ظواهر مناخية تؤثر على الطقس لمدة 3 أيام

وأشارت غانم إلى أن طقس الربيع متغير وغير مستقر، مؤكدة أن هناك 3 ظواهر مناخية تؤثر على البلاد فى تلك الأونة لتصل درجات الحرارة إلى 40 درجة وأكثر، وهي:

- كتلة هوائية جنوبية شديدة الحرارة.

- مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

- نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

وأكدت أن هذه الظواهر ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، ليبدأ انخفاض درجات الحرارة وتراجع تأثير الكتل الصحراوية من مساء الخميس المقبل على محافظات شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.