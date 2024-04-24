رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

انقطاع المياه 12 ساعة عن بعض المناطق في بني سويف.. اعرف الأماكن المتأثرة

كتب:

سلامة عامر
08:39 ص | الأربعاء 24 أبريل 2024
قطع المياه - أرشيفية

قطع المياه - أرشيفية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بالشركة التابعة في بني سويف، فضلا عن أعمال صيانة وإصلاح في خط الانحدار العمومي بطريق السادات.

مدة انقطاع المياه عن مناطق بني سويف

ولفتت الشركة إلى انقطاع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد والبرج التابعين لمركز ناصر، اعتبارا من الساعة 11 صباح اليوم وحتى الساعة 11 مساء نفس اليوم لمدة 12 ساعة، لافتا إلى أنّ سبب الانقطاع تطهير وتعقيم وتنزيل الوسط الترشيحي بمحطة مياه الدهايبة بمركز ببا، والأماكن هي «مدينة ناصر - العقاد القديم والجديد بالكامل - حي الشروق - الرضوانية - مضرب الأرز - مساهمة البحيرة - نجع الكرور».

سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حيث توفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بالانقطاع لحين الانتهاء من الأعمال، وحال طلبها يرجي الاتصال بـ الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتساب 01211175827.

اقرأ المزيد:

قطع مياه الشرب 10 ساعات عن مدينة سيدي غازي بكفر الشيخ غدا.. ما السبب؟

قطع مياه الشرب 7 ساعات عن مدينة كفر الشيخ غدا.. اعرف السبب

«مياه الشرب»: تحديث المخطط العام حتى 2052 ليواكب الاحتياجات المستقبلية

وزير الإسكان يتابع جهود تحسين مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

تفاصيل مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي في 4 مدن جديدة (صور)

وزير الإسكان يتابع آليات التعاون مع البنك الدولي بمشروعات مياه الشرب والصرف

قطع مياه الشرب في القاهرة الأربعاء المقبل.. اعرف الأماكن المتأثرة

بعثة أوروبية تشيد بأداء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر

تفاصيل أسوأ موسم حصاد للحبوب في المغرب منذ 17 عاما.. مخاوف من شح مياه الشرب

أماكن ومواعيد قطع مياه الشرب عن مركز الرياض بكفر الشيخ غدا.. 8 ساعات
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.