انقطاع المياه 12 ساعة عن بعض المناطق في بني سويف.. اعرف الأماكن المتأثرة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بالشركة التابعة في بني سويف، فضلا عن أعمال صيانة وإصلاح في خط الانحدار العمومي بطريق السادات.

مدة انقطاع المياه عن مناطق بني سويف

ولفتت الشركة إلى انقطاع المياه عن قريتي كوم أبو خلاد والبرج التابعين لمركز ناصر، اعتبارا من الساعة 11 صباح اليوم وحتى الساعة 11 مساء نفس اليوم لمدة 12 ساعة، لافتا إلى أنّ سبب الانقطاع تطهير وتعقيم وتنزيل الوسط الترشيحي بمحطة مياه الدهايبة بمركز ببا، والأماكن هي «مدينة ناصر - العقاد القديم والجديد بالكامل - حي الشروق - الرضوانية - مضرب الأرز - مساهمة البحيرة - نجع الكرور».

سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية والهيئات والوحدات المحلية والمخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حيث توفر سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بالانقطاع لحين الانتهاء من الأعمال، وحال طلبها يرجي الاتصال بـ الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتساب 01211175827.