5 وظائف شاغرة براتب 6 آلاف جنيه في الساحل.. سكن ومواصلات وتأمين وأرباح سنوية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن توافر فرص عمل برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه بالإضافة إلى الحوافز.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن تفاصيل فرص العمل المتاحة في اليوم التوظيفي المفتوح لشركة سيركل كي المصرية، وهو ما نعرضه في السطور التالية:

فرص عمل

ويمكن المشاركة في اليوم التوظيفي من خلال الذهاب إلى مركز شباب الأنفوشي – الإسكندرية يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024 من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساءا للوظائف الآتية:

1- ويتر.

2- كاشير.

3- بارستا (خبرة لا تقل عن سنة).

4- مساعد شيف (خبرة لا تقل عن سنة).

5- نظافة.

مكان العمل: فروع إحدى الشركات في الساحل الشمالي.

متطلبات الوظيفة

جميع المؤهلات (طالب شرط التفرغ - عالي - متوسط).

السن من 18 سنة إلى 33 سنة.

المميزات والحقوق

الراتب من 5500 إلى 6000 حسب كل وظيفة.

حوافز طبقا لتحقيق التارجيت.

توفير سكن.

توفير مواصلات داخلية (من السكن للفرع ومن الفرع للسكن).

العمل 26 يوم و4 أيام إجازة.

أرباح سنوية.

زيادات سنوية.

تدرج وظيفي.

تأمين طبي واجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

وعلى الراغبين في الحصول على الوظيفة ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المذكور أعلاه