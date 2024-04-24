«إنبي» تناقش التعاون مع مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس

استقبلت قيادات شركة إنبي، إحدى شركات وزارة البترول، وفد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية التابع لجامعة عين شمس، أمس الثلاثاء بالمقر الرئيسي للشركة، وترأس وفد المعهد الدكتور حاتم العبد مدير المعهد.

بحوث الشرق الأوسط يبحث إعداد البحوث والدراسات التنافسية

واستهدف الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بين شركة إنبي ومركز بحوث الشرق الأوسط في مجال إعداد البحوث والدراسات التنافسية التي تساهم في تنفيذ خطط التنمية المجتمعية، وتطوير المعرفة وزيادة الوعي بكل ما يخص منطقة الشرق الأوسط في مجال الاقتصاد، والتنمية المستدامة، والشؤون الاجتماعية في ظل التوازنات الدولية والمتغيرات السياسية، وفهم التحديات التي تواجه المنطقة.

كما بحث الجانبان إمكانية التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية بمشاركة خبراء وأكاديميين من مختلف أنحاء العالم للمساهمة في تبادل الأفكار وتعزيز التعاون الدولي.

نشر البحوث المتعلقة بالدراسات المستقبلية

كما تم مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون والتبادل الثقافي والعلمي مع المركز والعديد من مراكز الأبحاث الدولية والجامعات المرموقة، وتشجيع ونشر مختلف البحوث المتعلقة بالدراسات المستقبلية والشرق الأوسط.

وخلال الاجتماع أكد المهندس وائل لطفى رئيس شركة إنبي حرص الشركة على توطيد التعاون مع المؤسسات العلمية الأكاديمية وتبادل الخبرات لربط الجانب العملي والتطبيقي بالجانب الأكاديمي، معربًا عن تطلعه أن يثمر هذا التعاون عن مخرجات إيجابية تسهم في تحقيق ما تصبو إليه شركة إنــبى من تطلعات.