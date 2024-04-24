أول ظهور لدينا الشربيني بعد الأنباء عن ارتباطها.. ومفاجأة حول هوية العريس

حالة من الجدل اثارتها الفنانة دينا الشربيني، التي تعيش توهجا فنيا واضحا، عقب مشاركتها بفيلم «شقو» بعد نجاح مسلسلها «كامل العدد +1» الذي عُرض في موسم رمضان الماضي، لتطرق الفنانة لحياتها الشخصية، مؤكدة إنها تعيش حاليًا قصة حب، ما جعل اسمها يتصدر محركات البحث على الفور، خاصة بعدما لاحقتها أنباء حول وجود علاقة حب تجمعها والإعلامي أنس بوخش.

أول ظهور لدينا الشربيني بعد انباء ارتباطها

وعقب ساعات من إعلان الفنانة دينا الشربيني، لمتابعيها نبأ ارتباطها، ودخولها في قصة حب جديدة، شاركت الفنانة المتابعون بعدة لقطات مصورة ترصد أحدث ظهور لها، بجلسة تصوير جديدة، وذلك احتفالًا بفيلمها «شقو».

وظهرت الفنانة بإطلالة ناعمة، مرتدية ملابس سوداء، وشعر منسدل، مع المكياج التُرابي بألوان النود، المميزة، وهو ما حاز على إعجاب الكثير من متابعيها، حول إطلالتها.

ارتباط دينا الشربيني.. مفاجأة حول هوية العريس

وكانت الفنانة دينا الشربيني، أكدت في لقاء تلفزيوني أنها تعيش قصة حب، ووجدت شريك حياتها، ونفت الفنانة ارتباطها بـ«بوخش» من خلال كشفها عن هوية العريس، دون أن تتطرق لاسمه، إذ أوضحت إنه شاب من خارج الوسط الفني، ومصري الجنسية، قائلة: «بعيش قصة حب من فترة، مع شاب مصري وجدع ومحترم وإن شاء الله هلبس الفستان الأبيض، ومفيش حاجة متأخرة».

متابعة: «أتمنى لما أتجوز وأخلف يكون عندي ليلى ومحمد على اسم ماما وبابا»،