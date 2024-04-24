برنامج «صباح الخير يا مصر» يستعرض أبرز الأحداث على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامي مصطفى كفافي، تقريرًا تلفزيونيا يعرض الأخبار التي شهدتها جمهورية مصر العربية أمس.

السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

وفي تقرير تليفزيوني بعنوان «حدث بالأمس.. السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر»، استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» الذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

وأشار التقرير إلى أنه تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري الـ42 لعيد تحرير سيناء، وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ويرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إكليل زهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر.

وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد أصيل، عرفانًا وتقديرًا لما قدمه شهداء مصر من تضحيات وبطولات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

وذكر التقرير، أنّ الرئيس السيسي توجه لقبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات ثم قام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحمًا على روحه الطاهرة، وفي نهاية المراسم، صافح السيسي عددا من قادة الأفرع الرئيسية وقادة القوات المسلحة وعدد من كبار رجال الدولة.

رصف 13 شارعا بالإسكندرية

ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أنَّ محافظة الإسكندرية أكدت استجابة مطالب أهالي أحياء العامرية فيما يخص رفع كفاءة الطرق وترميم الشوارع المتهالكة، وقامت مديرية الطرق بالمحافظة بالبدء في تنفيذ أعمال الرصف بـ13 شارعا من شوارع أحياء العامرية أول وثان، ضمن الخطة السنوية للرصف هذا العام.

وشهدت محافظة شمال سيناء افتتاح تطوير المرحلة الأولى من استاد العريش الرياضي بجانب وضع حجر الأساس بحمام السباحة التدريبي، وافتتاح عمارات فندقية بالمدينة الشبابية في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذكرى الـ42 لعيد تحرير سيناء.

وجاء في التقرير، أنَّ محافظة الدقهلية أعلنت استمرارها في استقبال محصول القمح خلال موسم التوريد للشون والمصانع بنطاق المحافظة، وبلغت الكميات المُوردة من القمح 36 ألفا و500 طن حتى الآن منذ اليوم الأول للتوريد.

معرض لتوزيع الأجهزة الكهربائية مجانًا في الغربية

أما في الغربية، فنظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، معرضا لتوزيع الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية مجانًا على 450 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية، بعدد من القرى بمركز طنطا لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.