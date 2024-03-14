مذيع «صباح الخير يا مصر»: سيناريو «الحشاشين» البطل الحقيقي للعمل

قال الإعلامي محمد عبده، إنّ مسلسل «الحشاشين» يقدم وعيا تاريخيا عن حقبة تاريخية مهمة، لافتا إلى التنوع الدرامي المميّز الذي تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام، والتي نال الأطفال نصيبا كبيرا منها، بدراما الرسوم المتحركة.

مسلسل الحشاشين عمل درامي مُبهر بكل تفاصيله

وأضاف «عبده»، خلال تقديمه برنامج «صباح الخير يا مصر»، وفقرة عن دراما رمضان، والمُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنّ مسلسل الحشاشين من إنتاج «المتحدة» عمل درامي مُبهر بكل تفاصيله «من الكادر أو الفريم الأول بلغة السينما والدراما، إلى آخر الحلقة بنزول التتر».

«الحشاشين» يدخل الدراما المصرية مرحلة جديدة من الإنتاج

وتابع مُذيع «صباح الخير يا مصر»: «مسلسل الحشاشين مختلف ويدخل الدراما المصرية مرحلة جديدة من الإنتاج المُبهر للمسلسلات التاريخية، وصناعة الحشاشين من الصناعات الثقيلة للدراما من ديكور وإبهار وأماكن تصوير خارجية والأهم هو الورق أو السيناريو.. وسيناريو الحشاشين هو البطل الحقيقي للعمل».