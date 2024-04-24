تراجع جديد في أسعار السمك اليوم.. انخفاض كيلو الجمبري 100 جنيه

شهدت أسواق السمك تراجعًا جديدًا في الأسعار خلال بدابة التعاملات اليوم الأربعاء 24-4-2024، وأسهم ذلك في تراجع الأسماك أكثر 40% من قيمتها في الأسواق حسب كل نوع بحسب الأسعار المعلنة في سوق السمك بالمنيب.

سبب انخفاض أسعار السمك

وشهد سوق السمك في المنيب بمحافظة الجيزة تراجعًا كبيرًا في الأسعار خاصة سعر السمك البلطي الذي تراجع أكثر من 25 جنيهًا في الكيلو إذ سجل سعر السمك البلطي الممتاز 75 جنيهًا للكيلو مقارنة بما كانت عليه الأسعار الأسبوع الماضي 100 جنيه للكيلو.

الجمبري ينخفض 100 جنيه في الأسواق

كما شهدت باقي أنواع السمك تراجعًا كبيرًا أيضًا خاصة الجمبري الجامبو الذي تراجع قرابة 100 جنيه وسجل نحو 300 جنيه، مقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل أسبوعين 400 جنيه للكيلو، وكذلك قشر البياض والسردين الذي تراجع أيضًا أكثر من 40 جنيهًا في الكيلو وسجل نحو 80 جنيهًا مقارنة بـ 120 جنيهًا.

تستعرض الوطن أسعار السمك اليوم في الأسواق للمستهلك وفق المعلن من قبل في الأسواق وهي كالتالي:

أسعار السمك اليوم للمستهلك

سجل كيلو السمك اليوم البلطي، 75 جنيهًا بدلًا من 100.

سجل كيلو الجمبري اليوم 300 جنيه بدلًا من 400.

سجل كيلو سمك المكرونة 125 جنيها بدلًا من 150.

سجل كيلو سمك السردين 80 جنيها بدلًا من 120.

سجل كيلو السمك البياض 120 جنيها بدلًا من 140.

سجل سمك المرجان 200 جنيه بدلًا من 240.

سجل كيلو السمك الدنيس 260 جنيها بدلًا من 330.

سجل كيلو السمك الكابوريا 130 جنيها بدلًا من 180.

سجل كيلو السمك اللوت 170 جنيها بدلًا من 230.

سجل كيلو سمك البربوني 220 جنيها بدلًا من 350.

سجل كيلو السمك الجندوفلي 80 جنيها بدلًا من 120.

- سعر كيلو السمك الحدادي نحو 65 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 10 جنيهات للمستهلك.

- سعر كيلو السمك المرجان (الوسط) نحو 120 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع 15 جنيها للمستهلك.

- سعر كيلو السمك البلطي الأسواني بنحو 50 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع سجلت 15 جنيها للمستهلك.

- سعر كيلو السمك القشر بياض (الممتاز) 135 جنيها، بنسبة تراجع 20 جنيهات للمستهلك.

- سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 145 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع 10 جنيهات للمستهلك.

- سعر كيلو سمك موسى 190 جنيها بالأسواق، بنسبة انخفاض 15 جنيهات للمستهلك.

- سعر كيلو السمك الموزة نحو 80 جنيها بالأسواق، بنسبة تراجع 5 جنيهات للمستهلك.