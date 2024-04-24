«المصل واللقاح»: تطعيم الالتهاب الكبدي «أ» مهم للوقاية من أمراض الصيف

كشف الدكتور مصطفي محمدي، رئيس التطعيمات في هيئة المصل واللقاح، عن تطعيم مهم للصغار والكبار للوقاية من أمراض الصيف، التي ترتبط بشكل كبير بالمأكولات والمشروبات، لافتا الى إصابة عدد كبير من المواطنين خلال فصل الصيف بسبب تناول الأطعمة والمشروبات خارج المنزل نظرا للإجازات والخروج.

تطعيم الالتهاب الكبدي «أ» وأسعاره للصغار والكبار

وأوضح مدير التطعميات بالمصل واللقاح لـ«الوطن»، أنّ تطعيم الالتهاب الكبدي «أ» أهم تطعيم للكبار والصغار، متوافر في الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية فاكسيرا وجميع فروعها على مستوى محافظات الجمهورية، متابعا: «سعر التطعيم للكبار 350 جنيها، وللصغار 450 جنيها، وليس له أي آثار جانبية».

سبب التطعيم بالتهاب الكبدي «أ» في فصل الصيف

وقال محمدي إنّ فصل الصيف يشهد كثير من الخروجات والمناسبات والسفر، حيث يتم الاعتماد على المأكولات من الخارج، موضحا أنّ تطعيم الالتهاب الكبدي أحد الالتهابات الفيروسية التي تؤثر على الكبد، وينتقل الالتهاب عن طريق الهواء والطعام الملوث.

وأضاف مدير التطعميات بالمصل واللقاح، أنّ هناك تطعيمات أخري يجب الحصول عليها وهي الجديري، المنتشر في الربيع، وكذلك تطعيم مكورات الرئوية وهذه الأمراض، لافتا إلى أنّ التطعيمات لها دور كبير في تعزيز الجهاز المناعي للجسم والوقاية من الأمراض المختلفة.