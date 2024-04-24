DMC تعرض تقريرا عن الفنان الراحل محمود مرسي في ذكرى رحيله 

عرض برنامج «8 الصبح» المذاع على قناة «DMC» تقريرًا عن الفنان الراحل محمود مرسي في ذكرى رحيله.

وجاء في التقرير: «من مواليد 7 يونيو 1923 في الإسكندرية، تخرج في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية قسم الفلسفة، وعمل بهيئة الإذاعة البريطانية وأستاذًا بمعهد السينما ومخرجا بالتليفزيون المصري، له رصيد ضخم من الأعمال تخطى 300 عمل فني».

وأضاف التقرير: «حصل على جائزة التمثيل الأولى عن دوره في فيلم (الليلة الأخيرة) في مسابقة الدولة سنة 1964، ومن أهم أفلامه (أنا الهارب، فجر الإسلام، أمير الدهاء، زوجتي والكلب، أبناء الصمت)، إضافة إلى مسلسلات (أبو العلا 90، بنات أفكاري، لما التعلب فات، بين القصرين)، ورحل عن عالمنا في 24 أبريل 2004».