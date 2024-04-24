زيارات ميدانية وأبحاث اجتماعية لتوصيل المياه مجانا للأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، قيام فريق المشاركة المجتمعية بزيارات ميدانية وعمل أبحاث حالات للأسر الأولى بالرعاية تمهيدا لتنفيذ وصلات مياه شرب دون تحملهم أية أعباء مالية بقرية المعالي في مركز ومدينة منيا القمح.

عمل الأبحاث الميدانية اللازمة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية في بيان إلى أنه جرى عمل الأبحاث الميدانية اللازمة لهذه الأسر؛ تمهيدا لتوصيل المياه لهم ضمن تنفيذ وصلات المياه بعدة قرى في المحافظة.

أحقية المستفيدين من هذه الوصلات

ومن جانبه، أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، ضرورة التأكد التام من أحقية المستفيدين من هذه الوصلات من خلال البحث الجاد والمعاينة على الطبيعة، لافتا إلى أن الشركة تقدم التسهيلات المتاحة في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين لتفعيل المشاركة المجتمعية بالشركة والتعاون التام مع جميع المؤسسات التي تساهم في هذا النحو.

المنفذون للزيارة الميدانية من الشركة

ونفذ الزيارة الميدانية من الشركة الدكتورة مي عزت مدير عام التوعية والمشاركة المجتمعية، وهاني جلال مسؤول التواصل المجتمعي والمتابعة الميدانية ومحمد جودة أخصائي التوعية والمشاركة المجتمعية.