38 مليون جنيه إجمالي إيرادات «فاصل من اللحظات السعيدة» في السينما

حقق فيلم فاصل من اللحظات السعيدة المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة بدور العرض، ضمن موسم عيد الفطر 2024.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إنّ فيلم فاصل من اللحظات السعيدة حقق 802 ألف جنيه أمس، وجاء في المرتبة الثانية بين الأفلام المعروضة بدور العرض وحقق نجاحا كبيرا، وجاء إجمالي إيرادات الفيلم ما يقرب من 38 مليون جنيه و329 ألف جنيه.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة

تدور أحداث فيلم فاصل من اللحظات السعيدة في إطار كوميدي رومانسي، من خلال قصة زوجين يواجهان العديد من المشكلات في حياتهما الزوجية، حتى تدفعهما الصدفة إلى فاصل من اللحظات السعيدة.

أبطال فاصل من اللحظات السعيدة

يشارك في بطولة الفيلم هنا الزاهد، هشام ماجد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم غادة إبراهيم وطه دسوقي، تأليف شريف نجيب وجورج عزمي، إخراج أحمد الجندي.