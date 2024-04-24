نادي القصة يكشف تفاصيل مسابقات الرواية والقصة القصيرة 2024

ينظم نادي القصة عددا من المسابقات النوعية في عدة مجالات، منها الرواية المطبوعة والقصة القصيرة والرواية المخطوطة.

تفاصيل مسابقات نادي القصة

وأوضح نادي القصة طريقة التقديم وشروط المشاركة في المسابقات، وآخر موعد للاشتراك، كما يلي.

مسابقة طه حسين للرواية المطبوعة

ويتم تنظيم المسابقة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية وقيمتها 30 ألف جنيه توزع على مركزين الأول والثاني، ويحصل المركز الأول على 20 ألف جنيه، والثاني 10 آلاف جنيه، وتمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة التي صدرت خلال أعوام 2022 و2023 و2024 على أن يكون تاريخ الإصدار مذكورا ضمن رقم الإيداع.

شروط المسابقة

- ألا يتقدم المتسابق بالرواية ذاتها الى جهة أخرى، حتى يتم الإعلان عن نتيجة المسابقة.

- ألا تكون الرواية قد حصلت على جائزة في مسابقات سابقة.

- يتقدم المتسابق بـ3 نسخ منها، إضافة إلى نسخة pdf.

- تقدم الأعمال في مقر نادي القصة، أو ترسل بريديا على عنوانه (18 شارع مجلس الشعب ـ الاظوغلي) مع دفع قيمة الاشتراك وقدره (200) جنيه.

- حال الإرسال بريديا يتم إرسال قيمة الاشتراك على حساب النادي التالي (00305010000091).

- المسابقة مفتوحة لكل الكتاب المصريين بداية من 23 أبريل حتى 20 مايو 2024.

مسابقة توفيق الحكيم للرواية المخطوطة لغير أعضاء النادي

وتشمل قيمة المسابقة 12 ألف جنيه توزع على 3 فائزين على النحو التالي:

- المركز الأول يحصل على 5 آلاف جنيه.

- المركز الثاني يحصل على 4 آلاف جنيه .

- المركز الثالث يحصل على 3 آلاف جنيه.

وتشمل شروط المسابقة على التالي:

- أن يتقدم المتسابق بعمل روائي واحد مخطوط، ولا يجوز التقدم بأكثر من عمل.

- يتقدم المتسابق بـ3 نسخ منها مع نسخة وورد أو pdf.

- يشترط ألا يتجاوز سن المتقدم لهذه الجائزة 35 عاما.

ــ دفع قيمة الاشتراك وقدره (100) جنيه.

- تسلم الأعمال بمقر النادي على العنوان التالي (نادي القصة – 18 شارع مجلس الشعب ــ لاظوغلي) أيام السبت والاثنين والاربعاء من السادسة مساء حتى الثامنة بدءا من 24 أبريل حتي 20 مايو 2024.

مسابقة القصة القصيرة المخطوطة

تقدر قيمة جائزة المسابقة بـ10 آلاف جنيه توزع على 3 متسابقين، يحصل الأول على 5 آلاف جنيه، والثاني على 3 آلاف جنيه، والثالث على 1000 جنيه.

وتشمل شروط المسابقة ما يلي.

- يتقدم المتسابق بعمل قصصي مخطوط واحد فقط.

- يتقدم المتسابق بـ3 نسخ مع نسخة وورد أو pdf.

- لا يتجاوز سن المتقدمين لهذه الجائزة 35 عاما.

ــ دفع قيمة الاشتراك وقدره (50) جنيها.

- تسلم الأعمال بمقر النادي على العنوان التالي (نادي القصة -18 شارع مجلس الشعب ــ لاظوغلى ) ابتداء من 24 ابريل حتى 20 مايو 2024.