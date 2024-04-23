افتتاح معرض «المكان من وحي مدينة محمود سعيد» السبت المقبل

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية المعرض الجماعي «المكان من وحي مدينة محمود سعيد» ضمن احتفالية مركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية يوم السبت الموافق 27 أبريل 2024 الساعة 7 مساء بقاعتي أجيال 1، 2 بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية، ويستمر المعرض حتى 18 مايو 2024.

متحف محمود سعيد بالإسكندرية

ويقع متحف محمود سعيد، غب 6 شارع محمد باشا سعيد جناكليس الإسكندرية ، على أن تكون المواعيد يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً عدا يومي الاثنين والجمعة.

محمود سعيد هو أحد الفنانين الرواد الذين وضعوا أسس الفن التشكيلي، ولد بالإسكندرية في 8 أبريل عام 1897، وفي عام 1919 استكمل دراسة الحقوق بباريس.

ظل محمود سعيد يمارس هوايته الفنية على الرغم من التحاقه بسلك النيابة، ثم عين بمدينة المنصورة بالمحاكم المختلطة، ثم ترقى في السلك القضائي حتى وصل إلى درجة مستشار.

فعاليات الفنون التشكيلية

في سياق آخر ينظم قطاع الفنون التشكيلية ندوة تاريخ الأغنية الوطنية في مصربمتحف مصطفى كامل بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث، تحت إشراف الدكتورة أميرة مصطفى محمد منصور أستاذ بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وذلك يوم السبت الموافق 27 إبريل 2024 الساعة 11 صباحاً بمتحف مصطفى كامل.