متحف تل بسطا يفتتح معرضا أثريا مؤقتا بعنوان «الكارتوناج»

ينظم متحف تل بسطا بالزقازيق، معرضا أثريا مؤقتا، بعنوان «الكارتوناج»، وذلك بقاعة العرض المتحفي بالمتحف ويستمر إلى منتصف شهر مايو المقبل.

تثقيف وتعليم الأفراد بماضيهم وحاضرهم

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المعارض التراثية تسهم في تثقيف وتعليم الأفراد بماضيهم وحاضرهم، وتؤدي دورا مهما في إحياء التراث والساحة الثقافية.

معرض أثري مؤقت بعنوان الكارتوناج

ومن جهته، أشار إبراهيم على حمدي مدير متحف تل بسطا بالزقازيق، إلى افتتاح قسم المعارض المؤقتة بمتحف تل بسطا بالزقازيق معرضا أثريا مؤقتا بعنوان «الكارتوناج»، يعرض قناعا جنائزيا من الكارتوناج من آثار منطقة تل الصوة بمحافظة الشرقية ويرجع تاريخه للعصر الروماني.

ندوة تثقيفية على هامش المعرض

وأضاف مدير متحف تل بسطا بالزقازيق ، أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية على هامش المعرض لشرح منطقة آثار تل بسطا وحضر افتتاح المعرض والندوة الدكتورة سوسن عيسى مدرس الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة عين شمس و50 طالبا وطالبة من قسم الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة عين شمس.

يذكر أن اليوم العالمي للفن يتم الاحتفال به في 15 أبريل من كل عام، حيث أقره المؤتمر العام لليونسكو في دورته الأربعين في عام 2019، وتم اختيار هذا التاريخ تكريما للفنان الإيطالي الشهير ليوناردو دافنشي الذي تحل ذكرى ميلاده في هذا اليوم.