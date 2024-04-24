استقرار مؤشر الدولار عالميا.. وتوقعات بارتفاعه في هذا الموعد

استقر مؤشر الدولار حول 105.6 نقطة اليوم الأربعاء بعد أن خسر 0.4% في الجلسة السابقة، متأثرا بتباطؤ نمو القطاع الخاص الأمريكي الذي يدعم مبررات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي».

وأظهرت البيانات، أن نمو الأعمال التجارية في الولايات المتحدة تباطأ ولم يشر إلا إلى توسع طفيف في أبريل مع تراجع أنشطة التصنيع والخدمات.

مؤشر الدولار عالميا

وتعرض الدولار أيضًا لضغوط من انتعاش اليورو والجنيه الاسترليني وسط بيانات قوية لأنشطة الأعمال في منطقة اليورو وبريطانيا.

علاوة على ذلك، تراجع الدولار الأمريكي مقابل الأسترالي؛ إذ عززت بيانات التضخم الأسترالية التي جاءت أقوى من المتوقع التوقعات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي لن يخفض أسعار الفائدة قريبًا.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الخميس المقبل، وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة لتوجيه توقعات السياسة النقدية بشكل أفضل.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير 1985.

وارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.1598 أو 0.15% إلى 105.8335 نقطة يوم الأربعاء 24 أبريل من 105.6737 نقطة في جلسة التداول السابقة.

من المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 105.49 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 108.39 نقطة خلال 12 شهرًا.