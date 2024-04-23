تراجع كبير في سعر الدولار خلال أسبوع.. «اعرف وصل كام النهارده»

يواصل الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري، في البنوك، ليسجل متوسط سعر صرف الدولار اليوم نحو 48 - 48.1 جنيه في البنك المركزي المصري، متراجعًا بذلك بنحو من 50 : 60 قرشًا، مقارنة مع أسعار يوم الأربعاء 17-4-2024.

الدولار يتراجع بنحو 60 قرشًا

ويسيطر الاتجاه الهبوطي على تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال الفترة الحالية، ليسجل انخفاضا بنحو 60 قرشا، حيث كان يسجل نحو 48.50 جنيه للشرء و48.60 جنيه للبيع الأسبوع الماضي وتحديدًا يوم الأربعاء 17-4-2024.

وترصد «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، بمختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات من قبل البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم، 48 جنيه للشراء و48.1 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم إلى 48 جنيها للشراء، و48.1 جنيه للبيع.

فيما هبط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر إلى 48.03 جنيه للشراء و48.13 للبيع.

وتراجع سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB إلى 48 جنيها للشراء و48.1 جنيه للبيع.