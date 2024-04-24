خبير تربوي: منصة «امتحانات مصر» تغطي جميع الصفوف الدراسية

أكد تامر شوقي الخبير التربوي، أنّ مميزات منصة امتحانات مصر تظهر في تغطية جميع الصفوف الدراسية، من الأول الابتدائي حتى الثالث الثانوي، ولكن باختلاف أنظمة التعليم المصري.

منصة امتحانات مصر لجميع الصفوف الدراسية

وأوضح خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي، طريقة عمل المنصة قائلًا: «أنا بختار المرحلة والصف الدراسي والمادة، وبيكون فيه امتحانات خاصة وامتحانات عامة، يعني مثلًا اخترت مادة العلوم، وهختار الامتحانات التخصصية، هيظهر لي امتحانات لكل وحدة والأسئلة الخاصة بها، واللي بتتميز بحسن الصياغة وقياس نواتج التعلم المستهدفة في كل مادة، مع توافر إجابات لجميع الأسئلة للمراجعة».

خبير تربوي: يمكن أن تأتي أسئلة من المنصة في الامتحانات الرسمية

وأضاف أنه من الممكن أن تأتي أسئلة من المنصة في الامتحانات الرسمية، مؤكدا أن مدرسي الدروس الخصوصية يحصلون على أسئلتهم من المنصة، موضحًا: «الامتحانات العامة خاصة بكل المواد، وبالتالي بتّدرب على طريقة حل الامتحانات، فهي عملية تدريبية بها مصداقية أكثر من الامتحانات التي يتم وضعها من جانب المدرسين المتخصصين».