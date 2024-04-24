توفير 3749 فرصة عمل بالقطاع الخاص في محافظة الشرقية.. اعرف التخصصات

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على البطالة.

توفير 3749 فرصة عمل بالقطاع الخاص

ومن جانبه، أشار أحمد عبد الهادي، وكيل وزارة العمل في بيان، إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وامكانياته، لافتا إلى أنه في الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2024 تم توفير 3749 فرصة عمل بالقطاع الخاص وتم شغل 2626 وظيفة.

1123 وظيفة شاغرة بالمدارس الخاصة

وأضاف أن هناك 1123 وظيفة شاغرة بالمدارس الخاصة وشركات تصنيع المواد الغذائية والمنسوجات والإلكترونيات والكرتون والصناعات الكهربائية والطباعة والأخشاب والتبريد والتجميد وكذلك صناعة الكابلات الكهربائية ووسائل النقل .