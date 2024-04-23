«الشباب والرياضة» تعلن عن وظائف شاغرة برواتب 6 آلاف جنيه: حوافز وسكن

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية في مجال المطاعم، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر، لإقامة اليوم التوظيفي المفتوح لشركة سيركل كي المصرية.

التخصصات المطلوبة

تطلب شركة سيركل كي المصرية شبابا للتعيين في الوظائف التالية:

- ويتر.

- كاشير.

- بارستا، خبرة لا تقل عن سنة.

- مساعد شيف، خبره لا تقل عن سنة.

- عمال نظافة.

شروط القبول في الوظائف

يشترط للقبول في وظائف الشباب والرياضة بشركة سيركل كي، توافر الآتي:

- مطلوب جميع المؤهلات، سواء كان طالبا، أو مؤهل عال أو متوسط، بشرط التفرغ.

- السن من 18 إلى 33 سنة.

المميزات والحقوق الوظيفية

ويحصل الملتحقون بهذه الوظائف على عدد من المميزات، منها:

- راتب من 5500 إلى 6000، بحسب كل وظيفة.

- حوافز طبقا لتحقيق التارجيت.

- توفير سكن.

- توفير مواصلات داخلية «من السكن للفرع، ومن الفرع للسكن».

- العمل 26 يوما و4 أيام إجازة.

- أرباح سنوية.

- زيادات سنوية.

- تدرج وظيفي.

- تأمين طبي واجتماعي.

مكان العمل

يعمل المقبولين في الوظائف في فروع شركة سيركل كي بالساحل الشمالي.

كيفية التقديم على الوظائف

يُعقد ملتقى التوظيف يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 مساءا، بمركز شباب الأنفوشي بالاسكندرية.

وللتقديم يمكن ملء الاستمارة من هنــــــــــــا والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد.

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