توجيهات مهمة من «التعليم» بشأن ضوابط نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل

وجهت المديريات التعليمية، خطابا للإدارات التعليمية، بشأن ضوابط نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024، للمرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائي، المقرر أن تبدأ امتحاناتهم 8 مايو 2024، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة رسميا من المحافظين.

ضوابط إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2024

أوضحت المديريات التعليمية، ضوابط إعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، مؤكدة الالتزام بجميع التعليمات، والتنبيه على المدارس بجميع الضوابط وآليات النتيجة وهي كالتالي:

- إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني كما هي، حتى ولو كانت منخفضة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المستوى.

- إعلان نتيجة الترم الثاني بعد اعتمادها بشكل رسمي من مدير التعليم الابتدائي ومدير عام الإدارة، لجميع الصفوف من الأول إلى السادس، ولجميع المدارس في موعد موحد على مستوى الإدارة.

- إتاحة النتيجة لأولياء الأمور بالألوان وليست درجات، وفق القرارات المنظمة، قرار «194» لسنة 2020 للصفوف الأولى، وقرار 195 لسنة 2023 للصفوف العليا.

- إعلان الطالب بأحقيته لامتحان الدور الثاني وفق الكتاب الدوري 30 بتاريخ 12/ 11/ 2027.

- تبدأ التظلمات عقب اعلان النتيجة لمدة 15يوما طبقا للقرار الوزاري 313 .