توريد 17 ألف طن قمح بالصوامع الحكومية في مراكز المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إجمالي ما تم توريده من محصول القمح الذي بلغ 17ألفا و654 طنا بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم حصاد 2024، وذلك من خلال 42 موقعاً تخزينياً بجميع مراكز ومدن المحافظة،

تنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح

وجه المحافظ مديرية التموين بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنظيم حملات مكثفة لتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وفقا للضوابط المقررة، وإزالة جميع المعوقات.

متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الجاري وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم، حيث بلغ إجمالي المساحة المنزرعة 216 ألف فدان، من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً.