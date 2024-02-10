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«بنها الأهلية» تفوز بالمركز الثاني في بطولة الجامعات المصرية للكونغ فو

كتب:

حسن صالح
01:33 م | السبت 10 فبراير 2024
تكريم جامعة بنها الأهلية

تكريم جامعة بنها الأهلية

كرّم الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور جمال سوسة القائم بعمل رئيس الجامعة، الطالب محمد هشام محمد بالفرقة الأولى بكلية الهندسة، لحصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة الجامعات المصرية والمعاهد العليا 51 لـ«ووشو كونغ فو» وزن 48 كيلوجرامًا.

مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة

جاء ذلك، بحضور الدكتور محمد سعيد مدير برنامج كلية الهندسة، والدكتور حسين المغربي مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، وسامية عبدالحميد القائم بعمل أمين الجامعة، والمهندسة دينا النجار منسق الأنشطة الطلابية بالكلية.

الاهتمام بالأنشطة الرياضية

وقدم رئيس مجلس الأمناء والقائم بعمل رئيس الجامعة، التهنئة للطالب الفائز، مؤكدًا حرص الجامعة على الاهتمام بالأنشطة الرياضية والطلابية والمشاركة في مثل تلك الفعاليات واللقاءات، مضيفًا أنّ «بنها الأهلية» تعمل من أجل تعزيز روح المنافسة والتعاون والتفاعل الإيجابي بين الطلاب.

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