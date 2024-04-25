إعادة طرح Spider-Man 2 في السينمات بعد 20 عاما.. ويحقق 808 ملايين دولار

أعادت شركة سوني إصدار فيلم Spider-Man 2 للمخرج سام ريمي في دور العرض السينمائي، بعد 20 عاما على طرحه في السينمات للمرة الأولى، ضمن خطتها لطرح كل من أفلام سلسلة Spider-Man الثمانية الحية كل يوم اثنين على مدار ثمانية أسابيع، احتفالاً بالذكرى المئوية لشركة «كولومبيا بيكتشرز».

حقق Spider-Man 2 إيرادات بلغت 808 ألف دولار في أول أيام إعادة عرضه في 467 قاعة سينما في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وتضاف تلك الإيرادات إلى 373 مليون دولار حققهم الفيلم في السينمات المحلية بالولايات المتحدة، منذ عقدين بعد إصداره الأول في عام 2004، وفقا لما موقع «موجو بوكس أوفيس».

تفاصيل فيلم Spider-Man 2

فاز Spider-Man 2 بجائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية في النسخة الـ77 من حفل توزيع جوائز أوسكار، كما تم ترشيحه أيضًا في فئتين صوتيتين أخريين، وأنهى الفيلم مسيرته العالمية بإيرادات بلغت 795 مليون دولار في جميع أنحاء العالم، وهو أقل من إجمالي إيرادات Spider-Man الأولى التي بلغت 822 مليون دولار.

الفيلم من بطولة توبي ماجواير في دور بيتر باركر أو «سبايدر مان»، إلى جانب كيرستن دونست، وجيمس فرانكو، وألفريد مولينا، وروزماري هاريس، ودونا ميرفي، تدور أحداث الفيلم بعد عامين من أحداث الجزء الأول Spider-Man، حيث يكافح بيتر باركر لمنع العالم الدكتور أوتو أوكتافيوس من إعادة إنشاء التجربة الخطيرة التي قتلت زوجته.