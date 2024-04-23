قواعد ولوائح جديدة لحفل توزيع جوائز أوسكار الـ97

وافق مجلس إدارة أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة على قواعد الجوائز الجديدة ولوائح الحملة الخاصة بحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ97 المقرر عقده في الثاني من مارس 2025، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

تم إَضفاء عدد من التعديلات على لوائح المسابقة ومنها فئة أفضل موسيقى تصويرية، حيث أصبح يمكن لما يصل إلى ثلاثة ملحنين الحصول على تماثيل أوسكار فردية إذا ساهموا جميعًا بشكل كبير في موسيقى الفيلم، يمثل هذا خروجًا عن القواعد السابقة التي كانت تتطلب من الملحنين التقديم كمجموعة والحصول على تمثال واحد في حال فوزهم، كما حصل جون باتيست وترينت ريزنور وأتيكوس روس، الفائزون بجائزة أفضل موسيقى تصويرية عن فيلم الرسوم المتحركة «Soul»، على تمثال صغير واحد.

كما قررت الأكاديمية توسيع القائمة المختصرة للمرشحين في فئة أفضل موسيقى تصويرية لتضم 20 مرشحا بدلا من 15 مرشحا، والتي سيتم الإعلان عنها في أواخر ديسمبر قبل أن تبدأ فترة التصويت الرسمية للترشيحات في يناير.

أكاديمية أوسكار لن تعترف بعروض الأفلام المرشحة في سينما السيارات

لن تعترف الأكاديمية بعد الآن سينما السيارات كمكان مؤهل لمشاركة الأفلام المعروضة به لجوائز الأوسكار، وهو ما تم اعتماده مؤقتًا في عام 2020 عندما تم إغلاق دور السينما الداخلية، في ذلك العام، كما سمحت الأكاديمية أيضًا للأفلام المعروضة على منصات البث المباشر والفيديو حسب الطلب بالتأهل بسبب الوباء.

وفي فئات السيناريو، أصبح تقديم سيناريو التصوير النهائي إلزاميًا الآن للنظر فيه سواء كان أصليًا أو مقتبسًا، يمكن أيضًا اعتبار أفلام الرسوم المتحركة مؤهلة لفئة أفضل فيلم دولي لأفضل فيلم رسوم متحركة إذا كانت تلبي متطلبات كلتا الفئتين. تم تحديث فترة الأهلية للميزة الدولية من 1 نوفمبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024.