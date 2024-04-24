رئيس جامعة بورسعيد الأهلية: تكلفة فرع سيناء وصلت إلى 5 مليارات جنيه

قال الدكتور أيمن إبراهيم القائم بعمل رئيس جامعة شرق بورسعيد الأهلية، إنّ الجامعة واحدة من جامعات الجيل الرابع التي تهتم بالتميّز في التعليم والبحث العلمي وجرى تنفيذها في شبه جزيرة سيناء لتكون شهادة على مدى التقدم الذي تشهده المنطقة، ما يؤكد حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة التعليم الجامعي، باعتباره نواة إخراج الكوادر التعليمية المتميزة المؤهلة لمتطلبات سوق العمل إقليميا ودوليا.

تنمية سيناء على رأس أولويات الدولة

وأكد رئيس جامعة بورسعيد لـ«الوطن»، أنّ الجامعة جرى تدشينها وبدء الدراسة بها منذ عامين، حيث بلغ إجمالي قيمة الإنشاءات والتجهيزات بها حتى الآن نحو 5 مليارات جنيه، وجار استكمال باقي التوسعات، لافتا إلى أنّ الجامعة أُنشئت على مساحة 44 فدانا، وتضم 8 كليات علمية مختلفة.

وتابع أنّ شبه جزيرة سيناء شهدت تقدما كبيرا بمختلف المجالات العلمية والبحثية، بما يؤكد أهداف التنمية المستدامة وخطط الدولة المصرية واستراتيجيتها.

وترصد السطور التالية أبرز النقاط عن جامعة بورسعيد الأهلية في شبه جزيرة سيناء، كما يلي.

- تضم الجامعة كليات «طب بشري - الهندسة - علوم الحاسب وتقنية المعلومات - طب الأسنان - الصيدلة - تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية - علوم الأعمال - الآداب».

- تضم 15 مبنى بين مدرجات وقاعات ومعامل وورش إدارية.