التجريب والتنوع.. سلاح مجدي همام في مجموعته القصصية الجديدة

صدرت عن دار العين في القاهرة المجموعة القصصية «خدعة هيمنجواي» للكاتب أحمد مجدي همام، وهي المجموعة القصصية الثانية في رصيده الإبداعي.

وتتشعب المجموعة إلى 3 أقسام هي: «بمثابة استهلال» و«أحلام وشظايا» و«خاتمة طويلة نسبيا»، اعمل في كل قسم منها على لون قصصي مختلف وهناك دفقة كبيرة من التجريب في هذه المجموعة، ومع ذلك يمكن رصد ملامح مشتركة لقصص المجموعة ويبرز ذلك في تيمات «الخديعة»، «الاغتراب» و«الخذلان» المتناثرة في نصوص المجموعة.

واشتغل همام في قصصه على التجريب، مع احتفاظه بمشروعه الأساسي المتمثّل في تعدد التقنيات السردية، و«التنوّع»، إذ تتوزع النصوص بين ألوان سردية مختلفة: ومضات، قصص اجتماعية، كوابيس، قصص سوريالية، قصص تجريبية، نوفيلا.

أحمد مجدي همام روائي وقاص وصحفي مصري، وُلِد في الإمارات ويقيم في القاهرة، من إصداراته في الرواية: «أوجاع ابن آوى»، «عيّاش»، «الوصفة رقم 7»، «موت منظم» وله في القصة القصيرة كتاب «الجنتلمان يفضل القضايا الخاسرة» وأصدر كتاب اليوميات «تقارير إلى سارة.. يوميات الحب والسفر والموت».