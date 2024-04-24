أسعار الأسماك اليوم في سوق المنيب بالجيزة.. الجمبري بـ100 جنيه

تباينت أسعار الأسماك في سوق المنيب بالجيزة، اليوم الأربعاء، متأثرة بحملات المقاطعة التي شنها بعض المواطنين في عدد من المحافظات احتجاجا على رفع التجار للأسعار.

أسعار الأسماك بسوق المنيب

وجاءت أسعار جميع أنواع الأسماك بسوق المنيب كالتالي:

- تراوح سعر كيلو البلطي ممتاز كبير بين 70 إلى 74 جنيهًا

- كيلو السمك البلطي الأسواني من 30 إلى 70 جنيهًا

- كيلو فيليه بلطي بسعر من 50 إلى 250 جنيهًا

- سعر كيلو بلطي حجم متوسط من 63 إلى 69 جنيها

- سعر بياض أملس بلدي ممتاز الكيلو من 90 إلى 130 جنيهًا

- كيلو بياض أملس مزارع من 40 إلى 80 جنيهًا

- كيلو بياض أملس خليجي متوسط الحجم من 40 إلى 80 جنيهًا

- سعر كيلو قشر بياض من 120 إلى 160 جنيهًا

- كيلو شيلان من 30 إلى 70 جنيهًا

- كيلو قراميط من 30 إلى 70 جنيهًا

- سعر كيلو أسماك ثعابين من 50 إلى 350 جنيهًا

- كيلو سمك برانيس إسكندراني من 85 إلى 125 جنيهًا

- مكرونة سويسي من 85 إلى 125 جنيهًا

- كيلو مكرونة خليجي من 80 إلى 110 جنيهات

- كيلو سمك موسى من 180 جنيهًا إلى 420 جنيهًا

وجاءت أسعار السبيط في سوق المنيب اليوم بمحافظة الجيزة كالتالي:

- سعر كيلو سبيط من 180 جنيهًا إلى 420 جنيهًا

- كيلو سابيا من 180 جنيهًا إلى 420 جنيهًا

- مرجان ممتاز من 80 إلى 100 جنيه

- كيلو كابوريا من 40 إلى 230 جنيهًا

- كيلو حدادي من 20 إلى 30 جنيهًا

- سعر كيلو قرش من 60 إلى 90 جنيهًا

- كيلو كاليماري من 180 إلى 420 جنيهًا

- كيلو مرجان متوسط الحجم من 55 إلى 75 جنيهًا

- كيلو مكرونة مجمد من 30 إلى 50 جنيهًا

- كيلو بربون مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا

- كيلو بربون متوسط الحجم من 65 إلى 85 جنيهًا

- كيلو بربون ممتاز من 90 إلى 130 جنيهًا.

-كيلو مرجان مجمد من 30 إلى 40 جنيهًا

- السردين ما بين 60 إلى 90 جنيهًا للكيلو

- كيلو كسكمري من 60 إلى 80 جنيهًا

- كيلو سمك دنيس من 95 إلى 260 جنيهًا

سعر الجمبري في سوق المنيب اليوم

- يتراوح سعر جمبري جامبو من 520 إلى 640 جنيهًا

- جمبري كبير الحجم من 450 إلى 510 جنيهات للكيلو

- سعر كيلو جمبري طازج صغيرمن 100 إلى 270 جنيهًا.

- سعر كيلو جمبري متوسط الحجم مجمد من 175 إلى 425 جنيهًا

- جمبري طازج متوسط الحجم من 330 إلى 430 جنيهًا للكيلو.

- يتراوح سعر البوري ممتاز من 110 إلى 150 جنيهًا للكيلو

- كيلو بوري وسط من 90 إلى 100 جنيه.