أفلام موسم عيد الفطر تحقق 19 مليون جنيه خلال أسبوعها الثاني في دور العرض

نجحت أفلام موسم عيد الفطر السينمائي في تحقيق إيرادات على مدار الأسبوع الثاني في دور العرض السينمائي، بلغت 19 مليون و307 ألف جنيه وذلك عن إجمالي إيرادات الأفلام الـ5 المعروضة حاليا في السينمات، وفقا لتقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسئول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

وتصدر فيلم شقو بطولة عمرو يوسف وإخراج كريم السبكي، المركز الأول في قائمة الإيرادات الأسبوعية، في أسبوعه الثاني بدور العرض إيرادات بلغت 9.5 مليون جنيه، ليصل بذلك إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم 52 مليون جنيه، وبفارق ضئيل جاء الفيلم الكوميدي فاصل من اللحظات السعيدة للمخرج أحمد الجندي في قائمة الإيرادات بعد ما حقق 8 مليون جنيه في أسبوعه الثاني، وترتفع بذلك الإيرادات الكلية للفيلم إلى 38.3 مليون جنيه.

فيلم عالماشي حقق 10 ملايين جنيه.. وإيرادات الحريفة ترتفع لـ 74 مليون

وحقق فيلم عالماشي بطولة علي ربيع إيرادات بلغت 10 ملايين جنيه، وذلك بعد ما حقق في أسبوعه الثاني بالسينمات إيرادات بلغت 1.4 مليون جنيه، ليأتي في المركز الثالث، ويليه في المركز الرابع فيلم أسود ملون الذي حقق على مدار الأسبوع 247 ألف جنيه، ليصل إجمالي إيرادات الفيلم إلى 2.1 مليون جنيه.

ويستمر فيلم الحريفة في العرض بالسينمات، وعلى مدار الأسبوع لم يحقق سوى 24 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي إيراداته على مدار 16 أسبوعا في السينمات لـ 74.3 مليون جنيه.