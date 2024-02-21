وزير الكهرباء: حريصون على زيادة التعاون مع تنزانيا في مجالات الطاقة المتجددة

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جوديث كابينجا، الوزير المفوض للطاقة بدولة تنزانيا والوفد المرافق لها، وذلك لعرض التجربة المصرية في تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وبحث ومناقشة سبل دعم التعاون بين البلدين.

تبادل الخبرات مع الأشقاء بتنزانيا

وأشاد الوزير بالعلاقات المتميزة بين البلدين على كل المحاور، مؤكدا استعداد قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري بزيادة حجم التعاون المشترك، وتقديم سبل الدعم الفني وتبادل الخبرات مع الأشقاء بتنزانيا.

تحقيق الخطط الطموحة للاستقرار

وأكد في تصريحات صحفية أن مصر تعتز بجذورها الأفريقية وتدرك جيدا التحديات المشتركة التي تواجه القارة، معربا عن حرص مصر الدائم على العمل المشترك مع دول القارة الأفريقية وخاصة تنزانيا الشقيقة من أجل تحقيق الخطط الطموحة للاستقرار، الرخاء والتنمية المستدامة لافتا إلى الاستمرار فى تقديم المنح التدريبية، والدعم الفني وإيفاد الخبراء للدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق المنفعة لكل الأطراف، من خلال التعاون في مجالات الكهرباء للوفاء بأهداف التنمية.

جذب الاستثمارات الأجنبية

أشار إلى الانجاز الذي جرى في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات، والذي اعتبرته كبرى المؤسسات الدولية قصة نجاح مصرية عالمية ليس في تنفيذ استراتيجيتها للطاقة فحسب، بل وفي جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكنموذج يحتذى به عالميا في خفض مخاطر الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وانتاج الطاقة النظيفة.

التطور السريع والملحوظ في المشروعات

وأشادت Judith Kapinga الوزير المفوض للطاقة بدولة تنزانيا، بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في تحقيقها خلال فترة وجيزة وبما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبیرة في كل المجالات، معربةً عن رغبتها في الاستفادة منها، واستمرار وزيادة حجم التعاون.