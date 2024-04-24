الخميس ولا الجمعة؟.. الموعد المحدد لضبط التوقيت الصيفي على هاتفك

مع اقتراب موعد تطبيق التوقيت الصيفي، تزداد تساؤلات المواطنين حول كيفية ضبط ساعاتهم وهل سيكون منتصف ليل الخميس أم الجمعة، حيث ينص قرار مجلس الوزراء على أنّ تغيير التوقيت الصيفي سيتم منتصف ليل الجمعة 26 أبريل، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة كاملة.

التوقيت الصيفي

وحسب قرار مجلس الوزراء، يتم العمل بالتوقيت الصيفي في الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة، حيث يتم تقديم الساعة من 12 صباحا لتصبح الواحدة صباحا.

كيف يتم ضبط التوقيت الصيفي

إذا كان هاتفك تم ضبطه على تغيير الوقت تلقائيا فسوف يتم تغيير الساعة دون تدخل منك، وإذا كان غير ذلك فعليك اتباع ما يلي.

- يمكن ضبط التوقيت الصيفي من خلال الدخول إلى الإعدادات الخاصة بهاتفك.

- الضغط على Additional setting أو إعدادات إضافية.

- الضغط على كلمة الوقت والتاريخ أو Date & Time سيظهر لك خيار تفعيل الوقت التلقائي انقر عليه.

- إعادة تشغيل هاتفك وسيتم تفعيل خاصية تغيير الوقت تلقائيا والعمل بالتوقيت الصيفي.