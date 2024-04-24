«التعليم» توجه بمحاربة الغش استعدادًا لامتحانات النقل.. طالب واحد في المقعد

أصدرت المديريات التعليمية، تعليمات مهمة بشأن بشأن إعداد وتجهيز امتحانات صفوف النقل للمرحلة الابتدائية الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023/2024 من الصف الرابع الابتدائي وحتي السادس الابتدائي، وذلك لضبط امتحانات واللجان الامتحانية.

طالب واحد في المقعد

وأكدت المديريات التعليمية، الالتزام تنفيذ الدقيق للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والتعليمات التالية لانتظام وهي كالتالي:-

- عقد مدير المدرسة اجتماع مع هيئة التدريس بالمدرسة لوضع خطة عمل كاملة لأعمال الامتحانات وتوزيع التكليفات.

- المتابعة المستمرة والدقيقة للامتحانات من خلال إدارة المدرسة.

- توفير استمارات الإجابة بالعدد الكاف للطلاب.

- مراعاة توافر بيئة مناسبة من حيث الإضاءة والتهوية.

- مراعاة أن تكون المقاعد كافية ومناسبة ومريحة للطلاب مدون عليها اسم الطالب ورقم الجلوس وفرقته.

- جلوس طالب واحد فقط في المقعد في حالة اللجنة من فرقة واحدة.

- جلوس طالبين في المقعد في حالة وجود فرقتين في اللجنة الواحدة.

محاربة الغش وإجراءات قانونية

- مراعاة الدقة والعدالة في توزيع اللجان بين المعلمين.

- ضرورة كتابة الجدول على لوحة كبيرة ووضعه في مكان بارز بمدخل المدرسة وغرفة الكنترول.

- ضرورة وضع علامات استرشاديه واضحة لأماكن لجان الامتحان.

- الالتزام بالوقت والمواعيد المحددة لأوقات الراحة.

- محاربة الغش وعدم السماح به ومساءلة من يخالف ذلك.

- يجب الالتزام بتعليمات اظهار وإعلان النتيجة.

- ضرورة عمل نسخة ورقية والكترونية من جميع النتائج والاحتفاظ بها في مكان آمن.