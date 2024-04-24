محافظ بورسعيد: الأراضي المنزرعة بالقمح تخطت 13 ألف فدان حتى الآن

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، حصاد محصول القمح بمنطقة شمال سهل الحسينية جنوب بورسعيد، مشيرا إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 13ألفا و161 فدان قمح منها 5747 فدانا بمنطقة سهل الطينة و7414 بجنوب بورسعيد.

وأشار المحافظ إلى أن المساحة المنزرعة بمحافظة بورسعيد زادت عن العامين الماضيين بنحو 2000 فدان، مؤكدًا أنه يجرى تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والقائمين على الحصاد،

لجان لاستلام محصول القمح من المزارعين

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، وهناك مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه توجد متابعات يومية للأراضى الزراعية التى تقوم بحصاد محصول القمح، وكذلك متابعة توريده بالشون والصوامع، مضيفًا أنه زراعة القمح زادت عن العامين الماضيين بنحو 20 ألف فدان من المساحة المنزرعة بالمحافظة لمحصول القمح خلال هذا العام.