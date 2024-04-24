كتل هوائية صحراوية تضرب البلاد.. تحذير لـ 3 فئات من طقس الساعات المقبلة

منذ الساعات القليلة الماضية، تعالت أصوات التحذيرات من قِبل خبراء الأرصاد، حول الحالة الجوية، مع ارتفاع الحرارة إلى مستويات قياسية، تجاوزت الـ 40 درجة مئوية، وهو ما آثار التساؤلات حول مخاطر ارتفاع الحرارة، وكيف يمكن تجنبها، وأسبابها، والفئات الأكثر عُرضة.

حذر أطباء الحساسية والمناعة من حدوث انتكاسة للأطفال ومرضى الحساسية مع التقلبات الجوية الحادة، بسبب طقس هذه الأيام.

تحذير عاجل لفئتين من الخروج من المنزل هذه الأيام

حذر الدكتور أمجد حداد، استشاري الحساسية والمناعة، من الطقس الأيام الجارية، مؤكدًا إنه يعرف بالـ «الطقس الخماسيني»، إذ يُؤثر بشكل ضار على فئتي الأطفال ومرضى الحساسية والأمراض الصدرية.

وأوضح «الحداد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن مرضى الحساسية يتعرضون لانتشار العدوى التنفسية، بسبب هذه الطقس، بينما يتعرض الأطفال عند الخروج إلى الإصابة بنزلات برد شديدة، لذا يجب توخي الحذر واتباع الإرشادات التالية:.

- العودة وارتداء الكمامات للحماية من الإصابة بالعدوى التنفسية.

- تجنب التعرض للأتربة وحبوب اللقاح.

- الابتعاد عن تربية الحيوانات الأليفة التي تسبب أزمات لمرضى الحساسية المفرطة نتيجة تطاير شعر القطط

كتل هوائية صحراوية.. ظاهرة جوية تسيطر على البلاد

وكانت الأرصاد الجوية، أكدت إن البلاد سجلت 41 درجة مئوية في الظل، بينما جنوب الصعيد، وصلت الحرارة إلى 42 درجة.

أوضحت الدكتورة منار غانم، «الوطن»، أن سبب الشعور بالحرارة، هو تأثر البلاد بكتل هوائية مدارية حارة، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، المنقولة من الصحراء الليبية.