يستعد عشرات الآلاف من طلاب الشهادة الإعدادية لانطلاق امتحانات نهاية العام بعدما أعلنت مديريات التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني في 15 محافظة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني في 15 محافظة

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني في 15 محافظة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الشهادة الإعدادية وذويهم في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2024

وكشفت مديرية التربية والتعليم، تفاصيل جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني كالآتي:

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 19 مايو 2024.. العلوم، والتربية الدينية.

الإثنين 20 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والتربية الرياضية.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو 2024.. الجبر والإحصاء.

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة 2024

ووفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة، فإنّ امتحانات الترم الثاني 2024 تنطلق كالآتي:

الخميس 16 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

السبت 18 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية.

الأحد 19 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الشرقية

وتنطلق امتحانات نهاية العام في محافظة الشرقية، وفقًا لما ورد في جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الثاني كما يلي:

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلمات.

الإثنين 20 مايو 2024.. اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو 2024.. العلوم.

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الغربية

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية.

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

الإثنين 20 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الخميس 23 مايو 2024.. العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الدقهلية

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية.

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الدينية.

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم، والكومبيوتر.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية.

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو 2024.. اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الإسكندرية

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 19 مايو 2024.. اللغة الأجنبية.

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الجبر، والتربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة، والحاسب الآلي.

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024

وفيما يخص جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2024 فإنّه يأتي كما يلي:

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية والخط والإملاء.

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، وتكنولوجيا المعلومات.

الإثنين 20 مايو 2024.. الهندسة.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو 2024.. العلوم، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

الأحد 19 مايو 2024.. العلوم.

الإثنين 20 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. اللغة الأجنبية الأولى، والتربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية.

الخميس 23 مايو 2024.. الهندسة، واللغة الأجنبية الثانية لمدارس اللغات، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 المنيا

الأربعاء 15 مايو 2024.. اللغة العربية.

الخميس 16 مايو 2024.. الهندسة، والكومبيوتر.

السبت 18 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

الإثنين 20 مايو 2024.. الدراسات.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. العلوم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 سوهاج

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الرياضية للمدارس الرياضية.

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الفنية.

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم، والتربية الدينية.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. اللغة الأجنبية.

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة، والكومبيوتر.

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 كفر الشيخ

الأربعاء 15 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 16 مايو 2024.. الجبر، والتربية الفنية.

السبت 18 مايو 2024.. الهندسة، والكومبيوتر.

الأحد 19 مايو 2024.. العلوم.

الإثنين 20 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 البحيرة

الأربعاء 15 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الخميس 16 مايو 2024.. الجبر، والتربية الفنية.

السبت 18 مايو 2024.. الهندسة، والكومبيوتر.

الأحد 19 مايو 2024.. العلوم.

الإثنين 20 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. اللغة الإنجليزية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 المنوفية

الخميس 16 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والكومبيوتر.

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الدينية.

الأحد 19 مايو 2024.. اللغة الأجنبية.

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الدراسات، والتربية الفنية.

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 الدقهلية

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية.

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر والإحصاء، والتربية الدينية.

الإثنين 20 مايو 2024.. العلوم، والكومبيوتر.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الدراسات.

الأربعاء 22 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو 2024.. اللغة الأجنبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 قنا

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والكومبيوتر.

الأحد 19 مايو 2024.. الجبر، والتربية الدينية.

الإثنين 20 مايو 2024.. الهندسة، واللغة الأجنبية الثانية.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. العلوم، واللغة الأجنبية الأولى.

الأربعاء 22 مايو 2024.. اللغة الأجنبية، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو 2024.. الدراسات الاجتماعية.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 بني سويف

السبت 18 مايو 2024.. اللغة العربية، والتربية الرياضية.

الأحد 19 مايو 2024.. الدراسات، والكومبيوتر.

الإثنين 20 مايو 2024.. اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 21 مايو 2024.. الهندسة، والتربية الدينية.

الأربعاء 22 مايو 2024.. الجبر، والتربية الفنية.

الخميس 23 مايو 2024.. العلوم.