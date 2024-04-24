«خطة النواب»: 101 مليار جنيه موازنة مصلحة الجمارك في السنة المالية الجديدة

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية للسنة المالية 2024-2025، بحضور مسئولي وممثلي مصلحة الجمارك.

موازنة مصلحة الجمارك

وبلغ إجمالي الاستخدامات المقدرة -المصروفات- في مشروع موازنة مصلحة الجمارك المصرية للسنة المالية 2024-2025 مبلغ 101 مليار و832 مليونا و412 ألف جنيه، مقابل 60 مليارا و802 مليون جنيه للسنة المالية الحالية 2023-2024، أي بزيادة نحو 40 مليار جنيه.

ووفقًا لمشروع الموازنة، فإنّ بند الأجور وتعويضات العاملين مخصص له 3 مليارات و396 مليون جنيه، وبند شراء السلع والخدمات 164.7 مليون جنيه، بالإضافة إلى 195.3 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، ومليار جنيه للباب السادس الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية).

إجمالي الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة الجمارك

فيما، بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة في مشروع موازنة مصلحة الجمارك 99 مليارا و244 مليون جنيه من الضرائب للسنة المالية 2024-2025، مقابل 58 مليارا و214 مليون جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة نحو 41 مليار جنيه، و2 مليار و587 مليون جنيه تحت بند إيرادات أخرى، ليصل إجمالي الإيرادات في مشروع الموازنة للعام المالي الجديد إلى 101 مليار و832 مليون جنيه.