خريجو «طب الزقازيق» يدعمون بنك الدم في فاقوس بأجهزة بـ700 ألف جنيه

قدم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر للدكتورة رانيا خيري مدير إدارة بنوك الدم بالمديرية، وأطباء دفعة 2005 بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق المساهمين في دعم بنك الدم التجميعي بمستشفى فاقوس المركزي بمحافظة الشرقية، بجهاز سنترفيوج فصل مكونات الدم، إضافة إلى جهازي فصل بلازما يدوي، بتكلفة تقديرية 700 ألف جنيه.

تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية

وأثنى الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة على دورهم ودعمهم المتواصل للمنظومة الصحية بالمحافظة، وجهودهم المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمستشفيات محافظة الشرقية، والتي تأتي في إطار المشاركة المجتمعية، وتضافر جهود جميع رجال ومؤسسات المجتمع المدني، للارتقاء بمستوى الخدمة بمحافظة الشرقية، مكلفاً مديرة إدارة بنوك الدم بسرعة الإنتهاء من الإجراءات المخزنية الخاصة بالأجهزة الطبية التي تم دعمها لبنك الدم بفاقوس، والتواصل مع الشركات الموردة للأجهزة للبدء في تشغيلها، لخدمة المرضى بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.