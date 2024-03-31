النيابة الإدارية تعلن الآليات المستحدثة لاستقبال شكاوى المواطنين (فيديو)

نشرت هيئة النيابة الإدارية فيديو على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، يوضح الآليات المستحدثة لتقديم الشكاوى.

وأطلقت وحدة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبدالرحمن، بالتعاون مع إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد برئاسة المستشار محمد شريف، خدمة تقديم الشكاوى عن طريق الرسائل النصية المجانية على الرقم المختصر 1411 باستخدام تقنية «Rapid Pro».

تفعيل منظومة التحول الرقمي

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بتفعيل منظومة التحول الرقمي ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وفى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.