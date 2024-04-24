5 فوائد مذهلة لحليب الصويا.. منها حماية القلب وحرق الدهون

حليب الصويا، هو مُنتج نباتي يُصنع من فول الصويا ويستخدم كبديل لحليب الأبقار، ويُعتبر من المنتجات الغذائية المفيدة لاحتوائه على الفلافونويدات التي تمتلك خصائص مُضادة للالتهابات والأكسدة، فضلًا عن احتوائه على أحماض أوميجا 3 الدهنية، وفقًا لما ذكره موقع «vinmec» الطبي.

المساعدة على فقدان الدهون

ومقارنة بحليب الأبقار، يحتوي حليب الفول الصويا على القليل من السُعرات الحرارية، فكل 100 جرام منه يحتوي على 41 سعرا حراريا، ما يجعله مُناسبًا للأشخاص الذين يتبعون الحُميات الغذائية، وقد أثبتت بعض الدراسات أن حليب الصويا له تأثير كبير في فقدان الدهون، بحسب ما قالته الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة والبكتيريا بجامعة القاهرة، إذ يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تعمل على حرق الدهون وتوفير الطاقة للجسم.

وأضافت نهلة عبد الوهاب في تصريحات لـ«الوطن»، أن حليب الصويا له دور فعال في حماية القلب لاحتوائه على الأحماض الأمينية التي لها دورا كبيرا في تعزيز صحة القلب، كما يُساهم حليب الصويا في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، وتحسين كفاءة عمل الأوعية الدموية في الجسم، ما يحميك من الإصابة بأمراض القلب.

تخفيف أعراض سن اليأس

ويساهم حليب الصويا كذلك في التقليل من الأعراض المرافقة لسن اليأس، ومرحلة انقطاع الطمث لدى النساء، كتغير المزاج وهبات الحرارة؛ لافتا إلى أن حليب الصويا يحافظ على مستويات مناسبة من هرمون الاستروجين في الجسم، وبالتالي التقليل من أعراض انقطاع الطمث.

يمكنك تناول حليب الصويا بأكثر من طريقة، كالتالي: