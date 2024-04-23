مخرج مسلسل إمبراطورية ميم: موسم دراما رمضان 2024 الأقوى منذ سنوات

استضاف برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، والمُذاع على قناة «cbc»، تقديم الإعلاميتين مها الصغير وهبة الأباصيري، أطفال دراما رمضان من مسلسل إمبراطوية ميم، مع المخرج محمد سلامة، للحديث حول العمل الدرامي وما حققه من نجاح خلال موسم رمضان 2024.

أكد المخرج محمد سلامة، أنَّ موسم رمضان 2024 هو الأقوى في الدراما منذ سنوات، والتنافس خلاله كان على درجة كبيرة نظراً للمستوى المبهر لبعض الأعمال مثل «الحشاشين» و«جودر».

وعن الصعوبات التي واجهها في إدارة فريق العمل الذي ضم عددا كبيرا من الأطفال في مسلسل إمبراطورية ميم، قال: «كنت محظوظا بأن هذا العدد من الأطفال شارك في العمل الذي أخرجته»، مشيداً بمستواهم الفني الجيد وموهبتهم.

وتابع «سلامة»: «بالنسبة لمتطلبات أعمارهم الصغيرة مثل الأكل عند الشعور بالجوع أو التعب من المجهود والرغبة في اللعب، كان يحدث بمعدلات طبيعية، وكانوا سعداء للغاية بوقوفهم أمام نجوم كبار في هذا العمل، مثل الفنان خالد النبوي».