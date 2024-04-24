المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة الإدمان: تراجع مشاهد التدخين والمخدرات والتزام المسلسلات بالتصنيف العمري

«ريهام»: الأعمال استعرضت الظاهرة والأسباب والآثار السلبية المترتبة عليها.. و«نسرين»: «المتحدة» أنتجت أعمالاً واضحة ترسخ قيم الأسرة المصرية

تابع المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى الأعمال الدرامية الرمضانية على مدار 30 يوماً، بمشاركة إعلاميين وأطباء نفس، وعلماء اجتماع، لتحليل وتقييم المسار الدرامى فى رمضان ومدى خدمته للمجتمع بمختلف أطيافه بداية من الطفل إلى الشاب وبمفهوم أوسع للأسرة والحارة.

وأكدت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التى دونها المرصد التزام أغلب الأعمال الدرامية خلال أول 10 أيام من رمضان 2024 بعدم الترويج للتعاطى ونشر مفاهيم مغلوطة من بينها ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المعتقدات الخاطئة، كما رصدت البيانات وجود 312 مشهداً للتدخين وتعاطى المخدرات فى الأعمال الدرامية خلال الأيام العشرة الأولى بإجمالى 5 ساعات، بينها 276 مشهداً للتدخين بإجمالى 4 ساعات و45 دقيقة، بينما بلغت مشاهد التعاطى 36 مشهداً بإجمالى 24 دقيقة فى 26 مسلسلاً خلال العام الحالى، بنسبة 2.9% من إجمالى المساحة الزمنية التى شغلتها مشاهد التدخين، بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطى 0.3%، ولم ترصد البيانات الأولية أى مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة، والتزام صناع الدراما للعام الرابع على التوالى بوجود تصنيف عمرى للأعمال الدرامية.

بدورها، أشادت الدكتورة ريهام محيى الدين، أستاذ علم النفس بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالتناول الدرامى خلال شهر رمضان لقضية الإدمان، موضحة أن مسلسل «صدفة» ركز على فكرة الإدمان والتعاطى بين طلاب المدارس، مع رفض أسباب التعاطى ومن بينها التفكك الأسرى وغياب الرقابة على الأبناء، كما كشف الآثار السلبية للتعاطى، كالانقطاع عن الدراسة ووجود علاقات غير مشروعة بين الطلاب، فضلاً عن التركيز على تعاطى الإناث.

وقالت «ريهام» لـ«الوطن»، إن الدراما لم تركز على مشاهد التعاطى وإنما استعرضت الظاهرة والأسباب والتأثيرات وطرق العلاج: «وده جيد للغاية»، حيث تناولت الدراما أسباب الظاهرة مع الالتزام بالتصنيف العمرى، وتقليل المشاهد الخاصة بالتعاطى، واسترشدت أستاذ علم النفس، بمسلسل الحشاشين، الذى تناول طائفة سياسية فى حقبة زمنية مُعينة اعتمد زعيمها حسن الصباح على عملية «غسيل مخ» للشباب: «العمل استعرض الآثار المترتبة على تعاطى الحشيش ومن بينها الخضوع والاستجابة المباشرة لأى أوامر».

الدكتورة نسرين حسام الدين، أستاذ الإعلام المساعد بجامعة بنى سويف، أكدت أن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدلت مسار الدراما المصرية على خُطى الأعمال الدرامية التى كان ينتجها قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون: «أخيراً عادت المسلسلات المصرية التى تلتف حولها الأسرة دون خجل والتى لا تحتوى على مشاهد أو ألفاظ أو إسقاطات غير لائقة»، مشيرة إلى أن تلك الأعمال أظهرت سلبيات السلوكيات الخاطئة بتناول مُحكم ورشيد فى ضوء حجم وجودها الفعلى: «المساحة التى أتيحت فى مسلسل حق عرب لموضوع المخدرات كانت محدودة ومتكاملة فى نفس الوقت حيث عرض مشكلة الإدمان والتأثيرات السلبية التى مر بها عربى السويركى بطل العمل». وخلال «حق عرب»، مرّ «العوضى» بمشكلات جسدية ونفسية عديدة، وفقاً لتصريحات الدكتورة نسرين حسام الدين، مشيرة إلى أن تلك المشكلات جاءت كنتيجة مباشرة لتعاطى المخدرات، ومن بينها انهيار قواه البدنية إلى جانب الانهيار النفسى، فضلاً عن تغير السلوك مع الأسرة المحيطة خاصة الأم: «هنا حرصت المتحدة على إرسال رسائل مُهمة حول سلبيات الإدمان وتأثيره على القوة البدنية والمظاهر الشكلية والسلوكية للمدمن ونهاية طريقه».

أسهمت «دراما المتحدة»، خاصة «حق عرب»، فى توعية قطاع عريض من المجتمع بمعلومات واضحة عن مؤسسة وطنية تهتم بعلاج المدمنين ألا وهى صندوق مكافحة الإدمان، بداية من التعريف برقم الخط الساخن الخاص بالصندوق، ثم الخدمات العلاجية المجانية التى يقدمها، وأيضاً مسلسل «المعلم»، الذى تناول رغبة «ملك» ابنة «الجنتل» فى افتتاح مركز لعلاج الإدمان.

وعبّرت «نسرين» عن امتنانها لما وصلت إليه الأعمال الدرامية فى الفترة الحالية: «سعيدة بأن الأعمال الدرامية أعادت شكل الحارة المصرية والأحياء الشعبية مرة أخرى بتفاصيلها الحقيقية» معبرة عن «جدعنة المصريين وتلاحمهم فى أى أزمة»، مؤكدة أن «المتحدة» لها أعمال واضحة تحترم عقلية المشاهد وترسخ القيم بين مختلف الشرائح العمرية المجتمعية وتُحيى عادات مصرية أصيلة: «أعادت مسار الدراما المصرية لتتربع على عرش الدراما العربية مرة أخرى لأنها تناولت الواقع».